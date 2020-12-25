Возле ресторана на столичной Оболони прогремел взрыв

Неизвестный мужчина оставил взрывчатку возле ресторана, в результате взрыва никто не пострадал. Сейчас полиция выясняет причастных лиц и проводит расследование.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

«Около 4 часов утра в полицию Киева поступило сообщение о том, что на улице Автозаводской возле одного из ресторанов произошел взрыв… Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и установили, что за несколько минут до взрыва к ресторану подошел неизвестный мужчина, поставил возле ступенек пакет с неизвестным содержанием и ушел, а потом произошел взрыв. Пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад данного заведения», — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, который взорвался.

«Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Оболонского управления столичной полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК», — добавили в полиции.

Отмечается, что в рамках досудебного расследования правоохранители выясняют все обстоятельства и причины совершенного и проводят розыскные мероприятия с целью установления и задержания лица, причастного к этому уголовному преступлению.