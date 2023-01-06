Виготовляли документи для зняття з військового обліку – підозрюють чотирьох учасників злочинної групи

За процесуального керівництва Запорізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері повідомлено про підозру чотирьом громадянам України за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, у 2022 році підозрювані створили анонімний телеграм канал. Вони підшуковували чоловіків призовного віку та за гроші виготовляли документи про зняття їх з військового обліку за станом здоров’я. Ця послуга коштувала близько 3000 доларів США.

Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних вилучено підроблені документи військового обліку, штампи та печатки медичних і військових установ, бланки військово-лікарських комісій, оргтехніку, на якій виготовлялися підроблені документи, банківські картки, телефони та сім-карти.

Наразі готується клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі слідчого управління ГУ Нацполіції в Запорізькій області, оперативний супровід ‒ працівники УСБУ в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора