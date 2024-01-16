Виготовляли канабіс у промислових масштабах – викрито злочинну групу з «товаром» на ₴18 млн.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито злочинну групу, учасники якої налагодили незаконне виробництво, перевезення та збут канабісу (ч. 3 ст. 307 КК України).

Слідством встановлено, що група осіб організувала на території одного з приватних володінь Київщини незаконне виробництво наркотичної речовини – канабіс, яку збували через Telegram-канал у різні регіони.

Зловмисники дотримувались підвищеного рівня конспірації та постійно змінювали телефоні номери, платіжні інструменти та ідентифікуючі дані, які зазначались під час відправки та отримання «товару».

За результатами проведених обшуків у місцях фактичного проживання учасників злочинної групи на території м. Києва та Київської області вилучено близько 60 кг канабісу.

Вартість вилученого становить до 18 млн гривень.

На цей час в порядку ст. 208 КПК України затримано 3 учасників злочинної групи, двох з них – «на гарячому» під час відправки партії наркотиків в одному з поштових відділень. Ще один учасник перебуває за кордоном, він займається адмініструванням Telegram-каналу.

Затриманим зловмисника повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження Департаменту кібербезпеки СБ України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура