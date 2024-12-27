Викрито групу осіб, які заволоділи майже ₴9 млн. під час реконструкції трамвайної лінії у Києві

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора двом екскерівникам комунальних підприємств та керівнику приватного товариства повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. ст. 366 КК України).

За даними слідства, заступник генерального директора одного із комунальних підприємств Києва та керівник структурного підрозділу уклали договір з приватним товариством на розробку проектної документації з реконструкції трамвайної лінії в Деснянському районі столиці. В подальшому на рахунки товариства перерахували майже 9 млн грн.

В ході слідства встановлено, що комунальне підприємство вже здійснювало закупівлю робіт із розробки проектної документації за згаданим об’єктом. Крім того, приватне товариство на виконання умов договору надало проектну документацію із підробленими підписами експертів та спеціалістів.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Встановлюються всі особи, причетні до вчинення злочину.

Досудове розслідування здійснюється БЕБ за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України та УСБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора