Викрито масштабну нарколабораторію в Броварському районі Київщини

Вилучено психотропів на суму понад 700 тисяч гривень

10 вересня в Семиполках правоохоронці затримали двох чоловіків, які організували підпільне виробництво психотропних речовин та налагодили міжрегіональний канал збуту наркотиків.

Нарколабораторія діяла цілодобово і розміщувалась в одному з орендованих маєтків. Організаторами були 24-річний чоловік з Дніпра та 41-річний – зі столиці. Зловмисників виявили під час відпрацювання оперативної інформації. Затримали ж зловмисників у приміщенні лабораторії саме під час виготовлення чергової партії психотропних речовин.

В ході невідкладних обшуків правоохоронці вилучили понад два кілограми психотропних речовин Alfa PVP, прекурсори, лабораторне обладнання для виготовлення наркотиків, мобільні телефони та банківські картки.

Документування злочинної діяльності здійснювали працівники Броварського районного управління поліції.

Дякуємо громадянам за уважність до діяльності підозрілих осіб на території та своєчасне повідомлення до поліції. Завдяки оперативній реакції працівників групи реагування патрульної поліції вдалося викрили злочинну діяльність наркоторговців.

Чоловікам вже повідомили про підозру. За фактом незаконного виробництва, виготовлення з подальшою метою збуту психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 ККУ) поліцейські розпочали досудове розслідування. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Київської області