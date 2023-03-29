Викрито псевдополіціянта з Куп‘янська, який проводив незаконні обшуки у місцевих мешканців

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 50-річному чоловіку за фактом добровільного зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Куп‘янська під час захоплення міста російськими загарбниками вирішив побудувати собі «кар‘єру».

У червні минулого року він добровільно працевлаштувався на посаду «полицейского взвода патрульной службы» так званого «УВД ВГА Харьковской области».

Псевдополіцейський брав участь у незаконних обшуках за місцем проживання мешканців м. Куп’янськ та проводив «затримання». Крім того, колаборант здійснював перевірки громадських об’єктів на «антитерористичну захищеність» та складав відповідні «акти перевірок».

За клопотанням обласної прокуратури підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Йому загрожує позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура