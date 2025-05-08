У Сумах затримали жінку, яка намагалась продати власну дитину за $30 тисяч

Завдяки злагодженим діям правоохоронців вдалося попередити спробу незаконної передачі новонародженої дитини за 30 тисяч доларів. Жінці загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Оперативну інформацію про можливе вчинення злочину, пов’язаного з торгівлею людьми, отримали співробітники кримінальної поліції. У ході перевірки з’ясувалося, що 35-річна мешканка Сумщини, перебуваючи ще на пізньому терміні вагітності, почала шукати охочих придбати її майбутню дитину. За попередніми даними, вона мала намір продати новонароджену дівчинку за 30 тисяч доларів.

Вже після народження дитини 1 травня цього року вона перейшла до практичної реалізації свого плану. Жінка погодилася передати немовля мешканцю Білопільської громади, запропонувавши оформлення фіктивного батьківства. Спочатку вона отримала завдаток у сумі 1 тис. доларів, а вже під час передачі основної частини суми коштів зловмисницю затримали у процесуальному порядку.

У реалізації операції з викриття та затримання фігурантки брали участь працівники відділення поліції № 1 (м. Білопілля), управління карного розшуку, міграційної поліції ГУНП в Сумській області та оперативники 5-го прикордонного загону ДПСУ.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вирішують питання щодо повідомлення жінці про підозру за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області