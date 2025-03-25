Викрито схему збуту контрафактних цигарок відомих брендів

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора викрито підпільне виготовлення, зберігання та продаж підакцизних товарів.

Під час обшуків на території міста Києва та Київської області правоохоронці вилучили понад 672 тис пачок цигарок 15 відомих світових марок, коробки та рулони, які використовуються для виготовлення тютюнових виробів, поліграфічну продукцію, комп’ютерну техніку, вантажний автомобіль.

Орієнтовна вартість вилучених цигарок становить понад 38 млн грн.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зберігання, транспортування з метою збуту, збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів триває та здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України (ч. 1, 2 ст. 204 КК України). Встановлюється повне коло причетних до незаконної діяльності осіб та канали надходження сировини.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора