Поліція Чернігова наголошує: не вірте незнайомцям, які називають ваше ім’я по телефону

Ви коли-небудь шукали своє прізвище, ім’я, по батькові в Інтернеті? У поліції Чернігова радять це зробити, аби зрозуміти, що поруч із прізвищем, ім’ям та по-батькові може бути вказана ще й ваша адреса, телефон та дата народження. Цієї інформації вистачить для шахраїв, щоб спробувати видурити у вас гроші.

Річ у тім, що старі паперові телефонні книги вже давно опубліковані в інтернеті, але бази контактів ледь не щоденно поповнюються новою інформацією. Для роботи шахраїв достатньо навіть цієї мінімальної інформації.

Шахраї за секунду можуть порахувати, що в жінки 1943 року потенційно може бути син. Звісно, що в неї може бути донька, а може й узагалі вона самотня. Утім, робота шахраїв — лотерея.

Так от, набирають вони номер телефону жінки похилого віку та кажуть: «Ваш син у небезпеці»! Якщо сина вона не має, то жінка скаже, що приємний голос зі слухавки помилився номером, якщо в неї є син, то матір стає потенційною жертвою пройдисвітів.

Невідомий чоловік буде схиляти жінку до швидких і необдуманих рішень. Під час телефонної розмови шахрай здатен удати із себе і лікаря, і поліцейського, і когось ще, аби ви лишень погодилися передати їм гроші на лікування сина, або з метою «відмазати» нащадка від кримінального переслідування.

Поліція закликає в таких ситуація дзвонити безпосередньо синові. Якщо ж ви думаєте, що він не зможе взяти слухавку, то дзвоніть безпосередньо в приймальне відділення лікарні. Якщо ж від вас вимагають хабара — звертайтеся на лінію 102. Та пам’ятайте, що людина, яка дає хабар, також відповідає перед законом!

Сектор комунікації поліції Чернігівської області