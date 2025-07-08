Викрито вінничанина, який підбурив товариша незаконно потрапити до Молдови, перепливши Дністер

Жителю м. Вінниці повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів (ч. 1 ст. 332 КК України).

Правоохоронці встановили, що у червні 2025 року 27-річний підозрюваний, знаючи що його знайомий, теж 27 років, не проти потрапити закордон, запропонував йому організувати незаконний перетин державного кордону.

Вінничанин пообіцяв все влаштувати безплатно, більше того, й сам планував скласти товаришеві компанію.

Чоловіки мали переплисти річку Дністер в одному з сіл Могилів-Подільського району, оминувши прикордонні пости, і так потрапити до Республіки Молдова.

До реалізації задуманого підозрюваний також залучив свою знайому, якій не повідомив справжню причину поїздки до Дністра. Жінка мала довезти чоловіків до річки і залишити їх там, повернувшись назад автомобілем.

На початку липня оборудка мала бути реалізована, однак чоловіки були виявлені та затримані працівниками Державної прикордонної служби поруч з лінією державного кордону України.

За клопотанням прокуратури щодо підозрюваного застосовано домашній арешт.

Інший фігурант у кримінальному провадженні має статус свідка.

За процесуального керівництва прокурорів Могилів-Подільської окружної прокуратури досудове розслідування здійснюють слідчі слідчого відділення ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області. Оперативний супровід – 24 прикордонного загону ім. Героя України старшого лейтенанта Вячеслава Семенова.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури