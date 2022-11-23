Викривляє події на користь окупантів та друкує фейкові новини – головному редактору газети «Приазовський робочий» загрожує до 12 років за ґратами

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактом здійснення інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямованої на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації та збройних формувань та на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України, тобто колабораційної діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2022 року мешканець м. Донецька погодився на пропозицію представників держави-агресора та добровільно обійняв псевдопосаду виконуючого обов’язки «головного редактора газети «Приазовський робочий», яка випускається у м. Маріуполі.

Співпрацюючи з окупаційною адміністрацією зруйнованого ворогом міста і так званим «міністерством інформації днр», правопорушник формує матеріали з пропагандою на підтримку рф та викривляє події, що відбуваються в регіоні, задля створення образу законності тимчасової окупації частини Донеччини та легітимності дій так званих органів влади. У подальшому наповнена фейковими «новинами» газета безкоштовно розповсюджується серед маріупольців.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим відділом за оперативного супроводу ГВ ЗНД 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Оскільки обвинувачений перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області, його судитимуть заочно.

Правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури