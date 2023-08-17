На Харківщині директор ТОВ привласнив кошти на ремонті будинку, пошкодженого через російський обстріл

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо директора ТОВ за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану, та за фактом службового підроблення (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у грудні минулого року між Департаментом капітального будівництва ХОВА та підприємством укладено договір щодо капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку у смт Золочів Богодухівського району.



Вказаний будинок постраждав торік внаслідок ворожого обстрілу.

Проте директор ТОВ вирішив привласнити бюджетні кошти. Для досягнення своєї злочинної мети підрядник забезпечив виконання вказаних робіт із значно зменшеними обсягами, ніж ті, шо були зазначені в офіційних документах. Після цього він надав замовнику підроблені акти, інформація у яких не відповідала дійсності.

«У кишеню» директора ТОВ надійшло майже 200 тисяч гривень за роботи, які фактично по житловому будинку виконано не було.



Завдяки принциповій позиції прокуратури обвинувачений повністю відшкодував завдані державі збитки.

Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводив СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури