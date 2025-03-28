Вища рада правосуддя погодилась на арешт двох суддів, підозрюваних у сприянні виїзду ухилянтів за кордон

Вища рада правосуддя 28 березня дала згоду на утримання під вартою суддів Валентина Заверюхи та Сергія Савицького, яких підозрюють в організації незаконного виїзду чоловіків за кордон, але остаточне рішення ухвалить слідчий суддя.

“Таке рішення прийнято за результатом розгляду відповідного подання заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка”.

Вища рада правосуддя 28 березня одноголосно дала згоду на утримання під вартою суддів Білгород-Дністровського суду Валентина Заверюхи та Сергія Савицького, підозрюваних у сприянні незаконному виїзду військовозобов’язаних.

За даними слідства, з квітня 2022 року судді разом зі спільниками ухвалювали фіктивні рішення про місце проживання дітей із батьками, що дозволяло чоловікам виїжджати за кордон. Вартість “послуги” складала $3,5 тисячі, а загалом підозрювані оформили понад 1000 таких рішень.

У схемі брали участь співробітники суду, адвокат і посередники, які шукали клієнтів через соцмережі. У січні 2024 року СБУ та НАБУ викрили зловмисників.

Попри рішення ВРП, остаточне слово щодо запобіжного заходу за слідчим суддею. // УП