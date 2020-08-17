Взято під варту групу осіб, які виготовляли та збували амфетамін У Києві

Київською місцевою прокуратурою № 2 спільно з Дарницьким УП ГУ НП у м. Києві, за оперативним супроводженням ГВ БКОЗ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, задокументовано та припинено протиправну діяльність злочинної групи, яка протягом останніх років здійснювала виготовлення та збут на території столиці психотропної речовини амфетамін у особливо великих розмірах.

До складу вказаної групи входило 3 осіб – мешканці Дарницького та Дніпровського району міста Києва, один з яких виготовляв амфетамін за місцем свого проживання, а двоє інших здійснювали його роздрібний збут серед наркозалежних.

Під час проведення спільної операції задокументовано факти збуту 0,5 кг амфетаміну, вартість якого становить близько 175 тис. гривень.

Наразі учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави для одного із затриманих у сумі 420 тис. гривень, для двох інших – по 525 тис. гривень.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прес-служба прокуратури міста Києва