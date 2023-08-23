Взято під варту колаборантку, яка організовувала «референдум» на Харківщині

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 58-річній жінці за фактом колабораційної діяльності та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб умисних протиправних дій, направлених на зміну меж території України в порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 КК України).

За даними слідства, жінка працювала помічником начальника територіального управління при окупаційній адміністрації на території Вовчанської територіальної громади Чугуївського району. Вона отримала завдання від «голови» псевдоадміністрації здійснювати заходи, направлені на організацію та проведення «референдуму» з метою приєднання територій Харківщини до рф в якості суб’єкта федерації.

Підозрювана мала проводити агітаційну роботу серед місцевих жителів щодо обов’язкової участі в проведенні вказаного незаконного референдуму.

Так, під час перебування у селах Синельникове, Симонівка, Лиман, Графське Вовчанської міської громади Чугуївського району підозрювана підшукала серед місцевих мешканців тих, хто згоден працювати у так званих виборчих дільницях для «великого русского будущего».

Жінка розповідала людям, що для цієї роботи їм необхідно подати заяву про згоду кандидата на призначення членом виборчої комісії Харківської області, анкету кандидата, копію паспорта, копію документа про освіту кандидата, дві фотокартки тощо.

Проте мрія про російський референдум на українській землі не здійснилась: правоохоронці викрили жінку. Нині за клопотанням прокурорів їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 16 вересня 2023 року включно.

Досудове розслідування та оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура