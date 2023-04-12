Взято під варту підозрюваних у вбивстві чоловіка на Корсунщині

За процесуального керівництва прокурорів Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури двом особам повідомлено підозру у вчиненні вбивства (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

За даними слідства троє жителів Корсунщини відпочивали на березі річки Рось. Під час вживання алкогольних напоїв між чоловіками розпочався словесний конфлікт, який переріс у бійку. Двоє приятелів, скориставшись тим, що потерпілий перебуває в стані алкогольного сп`яніння і не зможе чинити опір, почали бити свого товариша, спочатку бив один, а коли потерпілий впав на землю разом продовжували бити руками і ногами, унаслідок чого потерпілий отримав тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

У подальшому чоловіки затягнули його в річку Рось та утримували силоміць певний час під водою, поки він не перестав чинити опір та подавати ознаки життя, внаслідок чого від механічної асфіксії настала смерть потерпілого.

Наразі слідчим суддею задоволено клопотання сторони обвинувачення та підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури