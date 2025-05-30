Взято під варту жінку, яка вербувала харківʼянок у сексуальне рабство за кордоном

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 21-річній громадянці за фактом вербування людей, вчиненого з використанням уразливого стану особи, з метою сексуальної експлуатації та за попередньою змовою групою осіб, у тому числі повторно (ч. 2 ст. 149 КК України).

За даними слідства, мешканка м. Львів підшукувала українок, готових виїхати за кордон. У фокусі — молоді жінки, що переживали складні життєві обставини. Підозрювана переконувала їх у «вигідних умовах» працевлаштування в Німеччині, насправді готуючи до сексуальної експлуатації.

Так, вона вийшла на трьох харківʼянок 33, 25 та 24 років. Спілкування проходило по телефону.

Фігурантка переконала потерпілих виїхати до м. Берлін Федеративної Республіки Німеччина для «роботи». Всі три жінки перебували в уразливому стані й не до кінця усвідомлювали, що їх чекає.

Завдяки оперативному втручанню правоохоронців вдалося запобігти вивезенню харківʼянок за кордон.

Фігурантку затримали у Львові за місцем її проживання. Підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області.

Оперативний супровід — Управління міграційної поліції ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура