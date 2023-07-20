З Україні примусово видворять двох кримінальників з Росії та Білорусі

Днями оперативники відділу міграційної поліції ГУНП області у межах своїх повноважень звернулися до обласного УДМС України в області з поданнями про примусове видворення білоруса та росіянина. Обидва вчинили на території нашої держави злочини та відбули покарання у виправних установах Житомирщини.

Перший з них притягувався до кримінальної відповідальності за пограбування. Другий – відбув покарання за вчинення низки крадіжок. Днями обидва чоловіки, віком 48 та 43 років, звільнилися з пенітенціарної установи. Жодних законних підстав для їх подальшого перебування в Україні немає.

Відтак за поданням поліцейських Державною міграційною службою було прийнято рішення про видворення іноземців.

14 та 17 липня оперативники міграційної поліції разом з колегами з УДМС доставили чоловіків до Волинського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, звідки обидва покинуть територію України.

Нагадаємо, нещодавно оперативники міграційної поліції області забезпечили видворення з країни іноземця, який мав неабиякий вплив на злочинний світ Київської та Житомирської областей.

Відділ комунікації поліції Житомирської області