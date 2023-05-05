За держзраду до 15 років за ґратами засуджено одесита, який за ₴70 тис. здавав ворогу місця дислокації систем ППО

За підтримання обвинувачення прокурорами Одеської обласної прокуратури засуджено мешканця Одеси за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори довели, що чоловік, будучи прихильником росії та не цураючись «брудного» заробітку, за винагороду збирав для спецслужб рф інформацію про розташування об’єктів енергетичної інфраструктури, місця дислокації особового складу і військової техніки підрозділів ЗСУ, блокпостів, адміністративних будівель правоохоронних органів та військових об’єктів в Одесі та області.

Зокрема, чоловік встановив та зафіксував на відео базування засобів протиповітряної оборони в Одесі. При цьому свою «допомогу» зрадник оцінив у 70 000 гривень.

Для збору розвідувальної інформації він виїжджав до різних районів Одеси та передмістя обласного центру, де здійснював фото- та відеофіксацію об’єктів.

Інформатора ворога затримали під час передачі відеоматеріалу з дислокацією систем ППО представникам спецслужб рф за допомогою одного з месенджерів.

Наразі він перебуває під вартою.

Досудове розслідування здійснювалося СБУ в Одеській області.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури