За держзраду та колабораційну діяльність судитимуть трьох представників окупаційної влади Херсонщини

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно окупаційного «голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області», його заступника та так званого «голови Херсонської міської адміністрації». Їм інкриміновано державну зраду, колабораційну діяльність, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників (ст. 111, ст. 111-1, ст. 436-2 КК України).



Розслідуванням встановлено, що до повномаштабного вторгнення РФ на територію України депутат Херсонської міської ради перейшов на бік ворога. Він добровільно обійняв псевдопосаду «голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області». Брав участь у засіданні так званого «Комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок», створеного на підтримку окупаційних дій держави-агресора. Також він організовував псевдореферендум щодо виходу Херсонської області зі складу України та приєднання її до РФ.

Інший обвинувачений також добровільно обійняв псевдопосаду «заступника голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю». З перших днів окупації області він сприяв загарбникам у проведенні підривної діяльності проти України. Брав участь у проросійських акціях та мітингах, закликав місцевих підтримати окупацію та прийняти російське громадянство.

Ще один обвинувачений, маючи проросійські погляди, погодився сприяти представникам країни-агресора. Він обійняв псевдопосаду «голови Херсонської міської адміністрації».

Наразі двоє обвинувачених перебувають у розшуку.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювалось Управлінням СБУ в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури