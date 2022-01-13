За фактом наруги над Державним Прапором на Вінниччині розпочато кримінальне провадження

Поліція встановила особу зловмисниці, яка в ніч на 12 січня з адміністративного приміщення Оленівського старостинського округу Вороновицької ТГ зняла Державний Прапор України та зробила на ньому нецензурний напис. Проводиться досудове розслідування.

За словами начальника Відділу поліції №5 Вінницького РУП Андрія Оберняка, повідомлення про правопорушення надійшло до поліції від старости села. Вжитими розшуковими заходами поліцейські встановили особу, причетну до цього. Нею виявилась 18-річна місцева мешканка.

Як з’ясувалось, підозрювана, яка перебувала в стані алкогольного сп’яніння, вчинила правопорушення через неприязні стосунки з працівницею старостату.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1. ст. 338 ККУ (наруга над державними символами). За таке правопорушення передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області