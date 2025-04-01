За гроші працевлаштовували заради «броні» – на Хмельниччині викрито двох спільників

За процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру жительці Хмельницького та її спільнику за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрювана за 2,5 тис доларів США пообіцяла влаштувати військовозобов’язаного на роботу до установи, де він зможе отримати «бронь» від мобілізації. Натомість вона просто видала чоловіку посвідчення члена громадської організації, яка пов’язана із службою надзвичайних ситуацій. Коли чоловік відмовився від такого варіанту, вона залучила до схеми свого друга, який назвався учасником неурядової організації одного з правоохоронних органів.

Спільники запропонували чоловіку працевлаштування в одну із установ «Укрспецзв’язку», оскільки за їх словами мали там знайомих. Ціна одразу зросла до 12 тис доларів США. Підозрювані запевнили, що чоловік отримуватиме стабільну зарплату, тож зможе повернути витрачені на оборудку кошти.

Під час обшуків у підозрюваних вилучено чорнові записи, документи громадських організацій та інші докази протиправної діяльності. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Перевіряється ймовірна причетність інших осіб.

Досудове розслідування – ГУНП у Хмельницькій області, оперативний супровід – ДВБ НПУ та ДВКР СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону