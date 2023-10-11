За легалізацію понад ₴16 млн., одержаних злочинним шляхом, на Волині судять підприємців та керівника деревообробного підприємства

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про складання чотирма підприємцями завідомо підроблених офіційних документів та легалізацію ними й керівником приватного підприємства майна, одержаного злочинними шляхом (ч. 3 ст. 358, ч.2 ст. 209 КК України).

За даними слідства, із лютого по липень 2021 року фізичні особи-підприємці разом із не встановленими працівниками одного з волинських деревообробних підприємств склали 113 товарно-транспортних накладних із недостовірними відомостями щодо поставки пиломатеріалу, який насправді не поставляли.

На підставі підроблених накладних керівник підприємства перерахувала на банківські рахунки підприємців, які не займалися жодною підприємницькою діяльністю, грошові кошти в сумі понад 16,3 мільйона гривень нібито в якості оплати за товар.

У подальшому підприємці легалізували кошти, одержані злочинним шляхом, знімаючи їх готівкою в касах банків чи перераховуючи на інші банківські рахунки.

Досудове розслідування: СУ ГУНП у Волинській області.

Пресслужба обласної прокуратури