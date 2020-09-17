За наругу над могилами мешканець Одещини проведе 4 роки за ґратами

Прокурори Роздільнянської місцевої прокуратури підтримували обвинувачення у суді стосовно мешканця Роздільнянського району, який здійснив наругу над могилами померлих.

Вироком районного суду зловмисника засуджено до 4 років 1 місяця позбавлення волі (ч. 3 ст. 297 КК України).

Слідством встановлено, що наприкінці квітня цього року місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння на кладовищі селища Лиманське Роздільнянського району, нехтуючи громадською моральністю у сфері шанобливого ставлення до померлих, демонструючи іншим особам свою зухвалість, зневагу суспільним цінностям та загальновизнаним нормам ставлення до померлих та місць їх поховання, застосовуючи фізичну силу навмисно розтрощив 7 надмогильних споруд.

Прес-служба прокуратури Одеської області