За незаконну торгівлю зброєю затримано харків‘янина (фото)

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 25-річному чоловіку за фактом незаконного придбання, зберігання та збуту вогнепальної зброї та вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, харків‘янин незаконно придбав два автомати, пістолет системи «ПМ» та два магазини до нього з шістнадцятьма патронами, три корпуси ручних осколкових гранат Ф-1 та три підривача до ручних осколкових гранат типу УЗРГМ.

Проте ділок вирішив підзаробити та знайшов «клієнта», якому спочатку продав автомат за 44 тис. грн, а згодом й інший арсенал, наявний у нього, за майже 100 тисяч гривень.

Проте грошима чоловік не встиг розпорядитись: його затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — УКР ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура