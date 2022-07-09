За одержання неправомірної вигоди засуджено правоохоронців

За принципової позиції Черкаської обласної прокуратури Черкаським апеляційним судом засуджено до 5 років позбавлення волі начальника слідчого відділу та старшого інспектора одного з територіальних підрозділів ГУНП в Черкаській області.

Так, вироком Лисянського районного суду Черкаської області зазначених службових осіб засуджено за ч. 3 ст. 368 КК України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади в правоохоронних органах строком на 2 роки, з позбавленням спеціального звання та з конфіскацією майна у власність держави.

Прокурором доведено в суді факт вимагання та одержання вказаними правоохоронцями неправомірної вигоди від місцевого жителя в сумі 50 тис. грн за прийняття рішення про закриття кримінального провадження, яке розслідувалося одним з територіальних підрозділів ГУНП в Черкаській області.

За результатами розгляду апеляційних скарг обвинувачених вирок суду першої інстанції залишено без змін.

Незаконні дії правоохоронців викрито Черкаською обласною прокуратурою спільно з Управлінням Служби безпеки України в Черкаській області та Черкаським управлінням Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури