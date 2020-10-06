$3500 за нестворення доказів причетності до злочину – викрито начальника сектору Уманського відділу поліції та його спільника

Державне бюро розслідувань викрило на вимаганні та одержанні 3 500 доларів США начальника одного із секторів Уманського відділу поліції ГУ Нацполіції в Черкаській та його посередника.

Правоохоронець та його спільник вимагали від місцевого мешканця кошти у 3 500 доларів США та обіцяли не створювати штучні докази причетності потерпілого до злочину, що вчинила інша особа.

Задокументувано одержання першої частини хабара у сумі 1 000 доларів США, які фігуранти провадження розподілили між собою.

5 жовтня 2020 року слідчі ДБР затримали посередника після одержання другої частини неправомірної вигоди у сумі 2 500 доларів США в порядку ст. 208 КПК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід ВБКОЗ Управління Служби безпеки України в Черкаській області.

ДБР