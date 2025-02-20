За підпал будинку культури у Фастівському районі затримано трьох мешканців Київщини

За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури Київської області викрито та повідомлено про підозру трьом мешканцям Київщини в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу, за попередньою змовою групою осіб ( ч. 2 ст. 194 КК України).

За даними слідства, у лютому 2025 року підозрювані, шукаючи легкий заробіток, отримали через Telegram завдання підпалити адмінбудівлю в одному із сіл Фастівського району. За це їм пообіцяли заплатити 120 тис грн.

Чоловіки діяли за вказівками «замовника». Вони придбали в магазині легкозаймисту суміш та близько 4-ї години ранку розбили вікно будинку культури і підпалили його. На свій мобільний телефон підпалювачі зняли, як приміщення горить для подальшого звітування.

Правоохоронці затримали підозрюваних у порядку ст. 208 КПК України після підпалу адмінбудівлі. Наразі їм обрано запобіжні заходи.

Під час обшуку в затриманих вилучено знаряддя злочину та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області, за оперативного супроводу співробітників ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура