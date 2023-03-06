За постачання паливно-мастильні матеріали ворогу судитимуть власника мережі АЗС

Офісом Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно власника мережі АЗС за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України)

Встановлено, що власник мережі АЗС, який є кінцевим бенефіціаром групи компаній на території України, на тимчасово окупованій території Запорізької області співпрацював з окупаційною владою та забезпечував функціонування там автозаправних станцій.

Бізнесмен звернувся до окупаційної влади Запоріжжя та запропонував послуги з постачання пально-мастильних матеріалів для потреб ворога. Він налагодив закупівлю бензину та дизельного палива з анексованого РФ Криму. Закуплене пальне підозрюваний перевозив до Мелітополя та продавав.

Для документування протиправної діяльності на території Вінницької, Черкаської областях, а також у м. Вінниці, м. Запоріжжі, м. Черкаси та м. Львів було проведено одночасно 15 обшуків, за результатами яких виявлені речові докази злочинної діяльності, зокрема системні блоки персональних комп’ютерів, ноутбуки, мобільні телефони, грошові кошти в сумі понад 89 тис грн, 37 тисяч доларів США та 4 тисяч євро, чорнові записи, документи фінансово-господарської діяльності, а також резервуари із паливом на нафтобазі.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора