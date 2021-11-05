За шпигунство та сприяння діяльності терористичної організації судитимуть іноземця

Прокурорами Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об‘єднаних сил скеровано до суду обвинувальний акт стосовно іноземця за фактами шпигунства та сприяння діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 114, ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Розслідуванням встановлено, що громадянин іноземної держави – мешканець м. Лисичанськ Луганської області з метою отримання грошової винагороди в лютому — серпні 2021 року, погодився збирати та передавати співробітникам спеціальної розвідувальної організації держави-агресора – Головного управління Генерального Штабу Збройних Сил Російської Федерації інформацію, що містить державну таємницю. Також він виконував завдання щодо збору та передачі інформації розвідувального характеру у військовій сфері на користь представників терористичної організації «ЛНР».

До обвинуваченого застосовано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, за оперативного супроводу відділу контррозвідки управління СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генапркурора