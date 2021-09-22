За службову недбалість зі збитками на ₴200 тис. судитимуть підприємця-інженера
Дергачівською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно підприємця-інженера за фактом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).
За інформацією керівника окружної прокуратури Катерини Шевцової, під час досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2018 року між Русько-Лозівською сільською радою та фізичною особою-підприємцем, який є інженером технічного нагляду, укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі будівлі в с. Нове.
У результаті проведення аналізу об’ємів виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі вищевказаної будівлі встановлено, що обсяг вказаних робіт не відповідає відомостям, що внесені до документу первинного обліку — акту приймання виконаних будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі будинку.
Підприємець-інженер не перевірив фактичні обсяги виконаних будівельних робіт та підписав офіційні документи про нібито їх виконання.
У результаті вказаних незаконних дій підприємцю-інженеру надлишково перераховано бюджетні кошти на загальну суму понад 200 тис. грн.
Досудове розслідування проводили слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Харківської обласної прокуратури