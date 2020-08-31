За ущерб в ₴1,5 млн. будут судить одного из руководителей в/ч

В Винницкий районный суд направлено обвинительное заключение в отношении заместителя начальника финансово-экономической службы одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.

“Военное должностное лицо в период 2016-2019 годов, проходя военную службу на должности начальника финансово-экономической службы воинской части Воздушных сил ВСУ, небрежно отнесся к своим служебным обязанностям и допустил необоснованное начисление и выплату средств воинской части без приказа командира. В частности — совершил двойные выплаты денежной помощи на оздоровление и материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов, а также надбавок и премий к заработной плате. Таким образом, воинской части нанесен материальный ущерб в размере 1490843,18 грн”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что майор ВСУ обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.