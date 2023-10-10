За вбивство матері до 10 років ув’язнення засудили жителя Шепетівщині

Суд визнав 42-річного чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, подія відбулась 5 червня цього року близько 10:00 години у с. Судилків. Місцевий житель, перебуваючи вдома напідпитку, розпочав суперечку з матір’ю.

Під час сварки підозрюваний наніс пенсіонерці численні удари кулаками по голові та тулубу. Від отриманих травм жінка померла на місці події.

Після вчиненого чоловік намагався втекти, однак завдяки оперативності поліцейських невдовзі був затриманий.

Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і засудив зловмисника до 10 років ув’язнення.

Розслідування здійснювалось слідчим відділом Шепетівського райуправління поліції.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області