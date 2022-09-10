За вбивство жителя Нікополя затримали раніше судимого чоловіка

Під час конфлікту на ґрунті ревнощів підозрюваний вбив 62-річного чоловіка.

Злочин стався 28 серпня у вечірній час в приватному будинку по вул. Тениста в місті Нікополі. До поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що вона виявила тіло сусіда зі слідами насилля.

Як з’ясували оперативники, між 62-річним чоловіком та його 24-річним знайомим виник конфлікт. Під час з’ясування стосунків підозрюваний жорстоко побив знайомого, завдавши більш ніж 20 ударів і втік з місця злочину. Від отриманих травм потерпілий помер.

Поліцейські затримали 24-річного зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

1 вересня слідчим за узгодженням з Нікопольською окружною прокуратурою чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Чоловіку обрано запобіжний захід тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП