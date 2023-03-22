За виправдовування дій окупантів та поширення російської пропаганди судитимуть мешканця столиці

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканця столиці за фактами поширення інформації, яка містить виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України (ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, чоловік після початку повномасштабного вторгнення збройних сил РФ в Україні, використовуючи власний акаунт у соціальній мережі, поширював матеріали на підтримку дій країни-агресора та виправдовував її дії проти України.

Підозрюваний розміщував на своїй сторінці висловлювання проросійського характеру, намагаючись зобразити учасників збройної агресії РФ як «освободителей» українського народу від поневолення нацизмом.

Висновком судової лінгвістичної семантико-текстуальної експертизи підтверджено, що поширені публікації мають пропагандистський характер та спрямовані на виправдовування і визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України, розпочатої в 2014 році, у тому числі шляхом виправдовування тимчасової окупації частини її території та глорифікації осіб, які здійснюють цю збройну агресію.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура