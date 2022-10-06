Прийшов допомогти матері загиблого товариша, а натомість обікрав її

Чоловік прийшов до помешкання родички свого друга та поцупив банківську картку, а згодом зняв з неї 10 000 гривень. Слідчі розпочали кримінальні провадження та повідомили затриманому про підозру.

До відділу №1 Шевченківського управління поліції звернулась місцева мешканка, яка повідомила, що з квартири зникла її банківська картка та згодом невідомі зняли з неї гроші. На місце події оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу.

Як розповів начальник відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Олег Ромаскевич, правоохоронці прийняли заяву та розпочали пошуки причетного до скоєння кримінального правопорушення:

«У ході досудового розслідування ми встановили, що зловмисник прийшов до матері загиблого товариша нібито підтримати її та допомогти по дому, а насправді поцупив у неї банківську картку. Після чого, зняв з рахунку 10 000 гривень. Ми провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили особу ймовірного підозрюваного. Його затримали, ним виявився киянин, 1988 року народження».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 – крадіжка вчинена в умовах воєнного стану та ст. 357 – викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому повідомлення про підозру. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва