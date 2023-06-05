За замах на вбивство жінки у Павлограді затримали її співмешканця

Підозрюваний завдав жінці численні удари по голові та тілу, а потім ще декілька разів вдарив ножем у груди. 29-річну потерпілу з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні.

Злочин стався 3 червня у квартирі багатоповерхівки по вулиці Харківській міста Павлограда. Поліцейські встановили обставини злочину та затримали зловмисника. З’ясувалось, що до злочину причетний 34-річний павлоградець. Між співмешканцями виник конфлікт, під час якого чоловік завдав жінці численних травм. Після вчинення злочину, він втік з квартири.

На пошуки зловмисника було орієнтовано весь особовий склад Павлоградського районного відділу поліції. Наступного дня нападника затримали в квартирі у родичів, де він переховувався від правоохоронців.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слід зазначити, що затриманий раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення умисного вбивства.

Слідчі за узгодженням з Павлоградською окружною прокуратурою повідомили затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Павлоградського районного відділу поліції