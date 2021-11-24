За жорстоке вбивство двох людей на Донеччині судитимуть двох молодиків
За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох юнаків за вчинення умисного вбивства двох людей, за попередньою змовою, а також крадіжки, незаконного заволодіння паспортом, групою осіб (п. п. 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 357 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2021 року 16 та 18-річні мешканці м. Торецька, раніше судимі за крадіжки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварились на вулиці зі знайомим. Юнаки завдали чоловіку декілька ударів руками і ногами по усьому тілу, а коли він знепритомнів, відтягли до зруйнованої будівлі, де закидали камінням.
Свідком події став випадковий перехожий. Аби чоловік їх не викрив, обвинувачені жорстоко вбили його і також закидали камінням. Переконавшись, що обидві жертви мертві, хлопці витягли із сумки одного з них мобільний телефон, паспорт і військовий квиток, після чого заховали тіла та з місця злочину зникли.
Через два дні вони повернулися на місце злочину і підпалили будинок, у якому сховали тіла жертв.
За матеріалами Донецької обласної прокуратуриTweet