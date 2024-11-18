За жорстоке вбивство 5-річної дівчинки затримали жителя Одещини

Після скоєного чоловік намагався вкоротити собі віку. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Поліцейські встановили, що 41-річний житель одного з населених пунктів Ширяївської селищної громади всю ніч вдома вживав алкогольні напої. А коли вранці прокинулась 5-річна онука його співмешканки, йому це не сподобалось, і він сокирою відрубав дитині голову. Інші діти, які знаходились в будинку, не постраждали.

Усвідомивши, що накоїв, чоловік намагався скоїти суїцид, порізавши собі шию ножем. Зараз йому надають медичну допомогу.

На місці злочину працюють слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області та Березівського районного відділу поліції. З оселі поліцейські вилучили речові докази, зокрема сокиру та ніж, які скерують на експертизу.

Зловмисника затримали в процесуальному порядку. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу. Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, фігуранту загрожує позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Одещини