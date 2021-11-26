Закарпатські поліцейські забезпечили екстрадицію до Угорщини розшукуваного Інтерполом зловмисника

Співробітники сектору міжнародного співробітництва поліції Закарпаття передали колегам з Угорщини затриманого на території України зловмисника. Чоловік перебував у міжнародному розшуку

Сьогодні, 25 листопада, співробітники сектору міжнародного співробітництва поліції Закарпаття спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України забезпечили екстрадицію 58-річного підозрюваного у скоєнні озброєного пограбування та грабежу угорця.

Поліцейські затримали зловмисника 3 листопада в Ужгороді, де він переховувався, щоб уникнути покарання.

Передачу підозрюваного ініціатору розшуку провели працівники сектору міжнародного поліцейського співробітництва поліції Закарпаття спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України в пункті пропуску «Чоп-Загонь». Екстрадиція відбувалася за силової підтримки бійців Роти поліції особливого призначення.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області