Закликав до геноциду українців – повідомлено про підозру викладачу кримського навчального закладу

За процесуального керівництва прокуратури автономії доценту окупаційного Кримського Федерального університету ім. В.І. Вернадського повідомлено про підозру у публічних закликах до геноциду, колабораційній діяльності, пропаганді війни, виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 442, ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний здійснював пропагандистську кампанію проти України. У виступах, що транслювались на «кримському телебаченні», він підтримував дії держави-агресора, виправдовував злочини РФ та закликав до геноциду українського народу.

У своїх промовах підозрюваний використовував звичний наратив російської пропаганди, що нібито українці не є «повноцінним народом», а денацифікацію називав основною метою російської агресії проти України.

У такий спосіб цей «доцент», будучи публічною особою, що має вплив на аудиторію, виправдовував дії ворога та перетворював громадян України на легітимну та необхідну мішень для знищення.

Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в АР Крим та м. Севастополі за оперативного супроводу ГВ ЗНД 1 управління ГУ СБУ в АР Крим.

Офіс Генпрокурора