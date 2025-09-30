Закупівля програмного забезпечення зі збитками понад ₴1 млн: судитимуть екскерівника КП у Запоріжжі

Прокурори Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника одного з комунальних підприємств Запорізької міської ради за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Розслідуванням встановлено, що посадовець, діючи від імені підприємства, уклав економічно невигідний договір на впровадження та доробку програмного забезпечення. Внаслідок завищення вартості придбаних послуг з бюджету перераховано зайві кошти на суму понад 1 млн грн, чим завдано шкоди інтересам територіальної громади Запоріжжя.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, за оперативного супроводу співробітників Управління протидії кіберзлочинам у Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура