Закупка запчастин для Укрзалізниці зі збитками на майже ₴1,5 млн.: повідомлено про підозру директору товариства

Підприємство поставило частину запчастин для тепловозів, які мали ознаки попереднього використання та не відповідали технічним вимогам. За вчинене підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Викрили схему із заволодіння бюджетними коштами слідчі Печерського управління поліції за оперативного супроводження співробітників Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Печерської окружної прокуратури і за співпраці з апаратом директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця».

Слідством встановлено, що між товариством та АТ «Укрзалізниця» у 2022 році було укладено договір щодо поставки запасних частин до дизельних двигунів тепловозів, а саме 98 нових кришок до циліндрів, вартість яких становить 93,6 тис гривень за одну одиницю.

Однак, директор ТОВ, 36-річний мешканець Запоріжжя, поставив частину товару, який має ознаки попереднього використання та не відповідає технічним вимогам. Відтак, на рахунки фірми постачальника було безпідставно перераховано грошові кошти. Збитки становлять понад 1.4 млн грн.

Слідчі за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За вчинене підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва