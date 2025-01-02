Замість МСЕК. В Україні вже створили понад тисячу, сподіваємось, нарешті, «чесних» експертних команд

У 209 закладах охорони здоров’я створено більше тисячі експертних команд, в яких працюють понад 4,5 тисячі лікарів.

Про це під час візиту на Тернопільщину заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ.

“У 209 закладах охорони здоров’я створено більше тисячі експертних команд, в яких працюють понад 4, 5 тисячі лікарів. Але це процес постійний. Команди надалі будуть створюватись. Наша ключова задача зробити так, щоб термін розгляду справи був не більше 30 днів”, – зазначив Ляшко.

За кожну створену команду заклад отримуватиме кошти від Програми медичних гарантій. Міністр зазначив, вже з другого кварталу МОЗ оцінюватиме навантаження на команди, і від цього розраховуватимуть фінансування для закладів охорони здоров’я, щоб оплатити роботу лікарів, які в робочий час стають ще й експертами і проводять оцінку функціонування людини.

Зокрема на Тернопільщині Ляшко оглянув, як працює експертна команда з оцінювання функціонування людини у обласному онкоцентрі.

“Команда сьогодні розглядала справи, вносила в електронну систему. Робота набирає обертів. Система не зупинилася. Команди працюють. Для всіх, хто потребує оцінки функціонування людини, її буде проведено”- зазначив Ляшко.

Як поінформувала директорка департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОВА, загалом на Тернопільщині створено 46 команд з оцінювання повсякденного функціонування людини, у яких працює 168 лікарів у 12 лікувальних закладах. У перспективі, якщо буде потреба, створюватимуть додаткові команди.