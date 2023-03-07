Замість отримання «грошової допомоги» чернівчанка втратила понад 42 тисячі гривень

Поліцейські Буковини закликають краян не переходити за сумнівними посиланнями в Інтернеті та в жодному випадку не вводити секретні паролі своїх банківських карток на підозрілих вебресурсах.

Учора, 6 березня, до поліції звернулася 61-річна жителька Чернівців із повідомленням, що з її банківських рахунків зникло 42500 тисячі гривень. Жінка розповіла співробітникам поліції, що в одному мобільному застосунку вона побачила оголошення про можливість отримання «грошової допомоги» та перейшла за посиланням. В подальшому чернівчанка ввела реквізити та секретні паролі банківських карток нібито для оформлення «грошової виплати» від відомої міжнародної організації. Як тільки жінка виконала всі умови з її рахунків зникли кошти.

За вказаним фактом слідчі Чернівецького районного управління поліції розпочали кримінальне провадження, передбачене статтею 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські наполегливо рекомендує: під час спілкування по телефону або в Інтернет-мережі нікому не повідомляйте жодних відомостей про свої банківські рахунки. Також не переходьте за сумнівними посиланнями, адже таким чином ви даєте можливість зловмисникам отримати персональні дані та привласнити ваші заощадження.

Пам’ятайте: інформацію про справжні державні виплати та порядок їх отримання міститься лише в офіційних джерелах.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області