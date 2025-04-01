Заступник начальника штабу та його спільників за гроші переводили військових до тилових частин

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора ексзаступнику начальника штабу одного із командувань видів ЗСУ, ще двом військовослужбовцям та цивільній особі повідомлено про підозру у зловживанні впливом за попередньою змовою групою осіб (ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрювані за гроші допомагали військовослужбовцям переводитись з передової до тилових частин. Така послуга коштувала в середньому 8 тис доларів США. Заступник начальника штабу, використовуючи свої зв’язки, безпосередньо впливав на прийняття незаконних рішень військовими керівниками та розподіляв неправомірну вигоду між іншими співучасниками, які у свою чергу підшуковували «клієнтів» та отримували від них грошові кошти тощо.

Також повідомлено про підозру чотирьом військовослужбовцям, які за гроші перевелися до тилових частин, використовуючи цю схему.

Наразі триває слідство, перевіряються інші факти переведення військовослужбовців за аналогічною схемою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора