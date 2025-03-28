Заступницю начальника Вінницького ТЦК, яка напала на військовозобов’язаного, взяли під варту в залі суду

27 березня Вінницький міський суд розглянув клопотання сторони обвинувачення про обрання запобіжного заходу для Оксани Янчак, заступниці начальника Вінницького міського ТЦК, яку підозрюють у перевищенні службових повноважень.

Адвокат підозрюваної просив обрати запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою. Він також зазначив, що у разі рішення суду про тримання під вартою, він просить дозволити внесення застави.

Підозрювана, у свою чергу, запевнила, що не має наміру переховуватись від слідства і готова з’являтися за місцем служби, оскільки, хоча її і відсторонили від виконання обов’язків, вона залишається військовослужбовцем.

“Я не розумію, як я можу переховуватись, оскільки повинна бути на місці служби. Якщо не з’явлюсь, мене подадуть у СЗЧ”, – заявила вона під час засідання.

Суд ухвалив рішення обрати для Оксани Янчак запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 травня 2025 року включно. Це рішення може бути оскаржене в апеляційному суді. // Моя Вінниця