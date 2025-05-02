Засуджено 56-річну одеситку, яка позбавила життя знайомого

Нагадаємо: подія сталася на початку травня минулого року в багатоповерхівці на проспекті Князя Ярослава Мудрого. За скоєне жінка опинилася у в’язниці.

Під час досудового розслідування співробітники відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 встановили, що 56-річна власниця квартири і її 47-річний гість проводили ніч за хмільним застіллям, а вранці між ними виник конфлікт. У ході сварки жінка вдарила чоловіка ножем у груди та живіт, а при спробі потерпілим захиститись – порізала йому руки. Після скоєного зловмисниця лягла спати. Поліцейських на місце злочину викликав її родич, коли повернувся з роботи.

Правоохоронці зібрали достатньо доказів вини фігурантки, в тому числі висновки низки судово-медичних експертиз. Зокрема, що причиною смерті потерпілого стала гостра крововтрата внаслідок спричинених йому жінкою проникаючих колото-різаних ран грудної клітки та черевної порожнини.

На підставі доказової бази слідчі висунули громадянці обвинувачення в умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, і обвинувальний акт за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України скерували до суду.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та докази, які надали правоохоронці, Київський районний суд міста Одеси визнав обвинувачену винною і призначив їй покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Одеське районне управління поліції № 1