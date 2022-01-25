В Ужгороді «на гарячому» затримали крадіїв телекомунікаційного кабелю

В обласному центрі Закарпаття поліцейські оперативно затримали зловмисників, які причетні до крадіжки кабелю. Підозрюваних помістили в ізолятор тимчасового тримання та відкрили кримінальне провадження

Вчора, 24 січня, поліцейські Ужгорода отримали інформацію про те, що на вулиці Цегольнянській в Ужгороді хтось намагається викрасти телекомунікаційний кабель.

За вказаною адресою негайно виїхали працівники Управління поліції охорони. Поліцейські застали зловмисників саме під час скоєння ними злочину. Перебуваючи в каналізаційній шахті та оснащені кусачками, викрутками та іншими інструментами, чоловіки встигли відрізати три кабелі довжиною приблизно 70 метрів.

35-річного ужгородця та його 17-річного раніше судимого спільника співробітники Ужгородського районного управління поліції затримали в порядку статті 208 КПК України. Речові докази вилучено.

За фактом злочину слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 15, ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (Замах на вчинення крадіжки з проникненням).

Наразі затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Слідство у справі триває.

Відділ комунікації поліції Закарпаття