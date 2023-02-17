Засуджено водія, який п’яним збив на смерть людину (фото)

За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 56-річного хмельничанина у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Його засуджено до 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Смертельна автопригода сталася у грудні 2020 року на автодорозі поблизу села Подільське колишнього Летичівського району.

П’яний водій автомобіля «Volvo» допустив зіткнення з автомобілем «ВАЗ-21099», який рухався в зустрічному напрямку.

В результаті ДТП 45-річний водій «ВАЗу» загинув на місці.

Задоволено позови дружини та двох дітей загиблого щодо відшкодування моральної та матеріальної шкоди на суму близько 1,5 млн грн.

Також прокуратурою готується апеляційна скарга щодо призначення більш суворого покарання винуватцю ДТП.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури